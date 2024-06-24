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Иностранца на автомобиле с псковскими номерами со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга

Шесть статей нарушил водитель Hyundai, прокатившись по ночному Петербургу. Остановить его поездку из центра в Калининский район не смог развод мостов, нарушителя пытались задержать с стрельбой.

Фото: «Дорожный инспектор»

Погоня со стрельбой произошла 1 августа. Белый Hyundai с псковскими номерами привлек внимание ДПС на Литейном проспекте в 31 июля. Услышав требование об остановке, водитель ускорился и после начала преследования угодил в аварию, но не остановился.

«Снес светофор и помчался дальше, оставив место ДТП. Для остановки пришлось применять табельное оружие», — пишет «Дорожный инспектор».

Автомобиль остановили на Пискаревском проспекте, 1, незадолго до пяти часов утра.

26-летний гражданин Узбекистана получил протоколы за неповиновение законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП), езду пьяным без прав (12.8 КоАП), нарушение миграционного законодательства (18.8 КоАП), отсутствие ОСАГО (12.37 КоАП), оставление места ДТП (12.27), а также за повреждение светофора (12.33 КоАП).