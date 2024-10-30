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Несовершеннолетний пскович заплатит штраф за угон автомобиля

В Великолукском городском суде жителя Псковской области признали виновным в угоне автомобиля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что человек, находясь в гостях, взял ключи от машины хозяина без разрешения, чтобы просто покататься. Во время движения он не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего уехал с места происшествия. Позже, раскаявшись, он вернулся и сообщил полиции о произошедшем.

На суде подсудимый признал свою вину. Суд учёл, что он добровольно явился с повинной и не достиг совершеннолетия.

По решению суда ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.