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АвтоМир / Происшествия

На трассе Р-23 «Псков» огонь испепелил легковой автомобиль

11.12.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел на обочине федеральной трассы Р-23 в Гатчинском муниципальном округе.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сообщение о пожаре на 59-м километре трассы Р-23 «Псков» поступило в 8:55 11 декабря. Горел легковой автомобиль. Судя по кадрам с места происшествия, водитель успел прижаться к обочине и покинуть салон.

Автомобиль оказался охвачен огнем полностью. Пламя вырывалось из салона на глазах у прибывших пожарных, пишет 47news.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: #Р-23
Источник: Псковская Лента Новостей
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