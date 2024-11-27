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Два года тюрьмы грозит псковскому пенсионеру за повторное пьяное вождение

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 79-летнего мужчины, который повторно был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, в 2022 году пенсионер уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение — ему был назначен штраф и лишение права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев.

Тем не менее мужчина не сделал должных выводов и 5 октября 2024 года, находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ 21060 в деревне Загорицы Псковского района. Менее чем через час его задержали сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортным средством. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения.

В результате дознания на автомобиль был наложен арест с целью последующей конфискации. В соответствии с частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет. Также по приговору суда автомобиль подлежит конфискации.