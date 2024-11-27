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Подставное видео возбуждения уголовного дела на начальника районной Госавтоинспекции распространяют в соцсетях

Видеозапись с подставным процессом возбуждения дела в отношении начальника Госавтоинспекции Опочецкого отделения распространяют ВКонтакте, сообщили в УМВД России по Псковской области.



Фото: Телеграм-канал УМВД России по Псковской области

«Обращаем ваше внимание, что данная информация не соответствует действительности», - заключили в ведомстве.

Управление МВД России по Псковской области призывает граждан, представителей СМИ и активных пользователей сети Интернет быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.