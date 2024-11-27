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В следовавшем из Пскова и попавшем в ДТП автобусе были паломники из Костромы

В автобусе, следовавшем из Пскова и попавшем ночью во Владимирской области в дорожно-транспортное происшествие, была паломническая группа из Костромской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Он поручил оказать необходимую помощь туристам, пострадавшим в ДТП.

Фото: УМВД России по Владимирской области

«В связи с аварией во Владимирской области туристического автобуса, в котором находились костромичи, связался с губернатором Владимирского региона Александром Александровичем Авдеевым. Мой коллега заверил меня, что оперативными службами и органами здравоохранения Владимирской области принимаются все необходимые меры в отношении пострадавших костромичей. Нашими службами доложено о том, что все граждане, находившиеся в автобусе, живы. На этот час 16 человек госпитализированы в Александровскую районную больницу», - рассказал Сергей Ситников.

Глава региона отметил, что этот случай не первый. В позапрошлом году в ДТП попадала еще одна группа костромичей.

Напомним, сегодня в 4.30 утра в Александровском районе Владимирской области автобус с экскурсионной группой из Костромской области попал в кювет и опрокинулся.

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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления транспортным средством.

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Части пассажиров потребовалась медицинская помощь, которая была оперативно оказана на месте происшествия. Несколько человек госпитализированы с травмами средней тяжести. Погибших нет. Сейчас пострадавшие находятся в пункте временного размещения. В ближайшее время на резервном автобусе группа будет доставлена до места назначения.