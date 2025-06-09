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Автомобиль ВАЗ и хозпостройка горели в Изборске

Возгорание хозяйственной постройки площадью 75 квадратных метров и автомобиля ВАЗ 2106 произошло на улице Псковской в деревне Старый Изборск Печорского муниципального округа 13 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:54. Сгорела хозяйственная постройка площадью 75 квадратных метров и автомобиль ВАЗ 2106. В бане огонь повредил наружную стену на площади 4 квадратных метра.

Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. На месте работали восемь специалистов три единицы техники. Спасен жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль.