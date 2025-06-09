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По факту поджога автомобилей на улице Алтаева в Пскове проводится проверка

По факту возгорания нескольких автомобилей на улице Алтаева в Пскове организовали проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

«Заявление в УМВД России по городу Пскову имеется. На данный момент рассматривается несколько версий произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проводится проверка», - сообщили в УМВД.

Напомним, 18 июня произошло возгорание, которое повредило четыре машины: грузовой автомобиль ГАЗ 27057, легковые автомобили Opel Antara, Volkswagen Polo, Seat Leon.