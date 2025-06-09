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Устроившего смертельное ДТП в Пскове водителя-блогера задержали в Петербурге за опасное автошоу

Уголовным делом обернулась дерзкая езда по центру Петербурга для владельца премиального Mercedes. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 июня, в квартиру 33-летнего жителя Калининского района нагрянули после того, как сотрудники Госавтоинспекции увидели в Сети заезд водителя Mercedes с пробуксовкой колёс.

«Пока он "жёг" резину, его товарищ снимал трюк на камеру мобильного телефона, чтобы залить видео в социальные сети. Контент-мейкеров не смущали ни другие водители, пытавшиеся пробраться через дымовую завесу, ни возмущенные пешеходы», — рассказали в полиции. Полицейские установили, что автодромом для гонщика 25 апреля стала Гончарная улица. Водитель поначалу уверял, что ролик был снят давно, и больше он «не исполняет», однако записи уличных камер говорили об обратном.

На собранных полицией кадрах видно, что героиней видео становилась в том числе маленькая дочь лихача, которую он сажал на переднее сиденье. Мужчина зарабатывает на жизнь ведением блога в соцсетях, где делится, в том числе, дорожными «подвигами».

Водитель задержан по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК). «Применение данной статьи, предусматривающей ужесточение ответственности для уличных гонщиков, можно назвать своего рода трендом, запускаемым петербургской полицией в борьбе со стритрейсингом», — добавили в ГУ МВД.

В 2012 году в Пскове он на мотоцикле сбил двух молодых людей. Юноша получил тяжкие травмы, 17-летняя девушка погибла на месте. Согласно материалам, мотоциклист ехал со скоростью не менее 132 км/ч там, проигнорировав знак, требовавший замедлится до 50 км/ч.

Суд назначил ему 3 года и 4 месяца в колонии-поселении и на три года запретил садиться за руль, пишет «Фонтанка».