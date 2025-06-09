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Гдович лишился автомобиля из-за задолженностей по алиментам

Судебные приставы Гдовского района успешно добились реализации автомобиля в счет погашения задолженности по алиментам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, гдович задолжал своему сыну почти 360 тысяч рублей, а также имел долги по налогам и коммунальным платежам.

В рамках исполнительных производств было установлено, что должник является собственником автомобиля марки Mazda. Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания гражданина, составил акт описи и ареста автомобиля, после чего транспортное средство было отправлено на оценку и реализацию.

Автомобиль был успешно продан на торгах в Росимущества, а вырученные средства направлены на погашение задолженности по алиментам. Благодаря принятым мерам сотрудника отделения судебных приставов права несовершеннолетнего на материальное содержание были восстановлены.