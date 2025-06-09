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Приставы изъяли автомобиль у жителя Себежа за большое количество неоплаченных штрафов

В транспортном потоке с помощью чат-бота и технологии идентификации государственных регистрационных знаков судебные приставы определяли автомобили, находящиеся в собственности у неплательщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

За один день было проверено более 35 транспортных средств.

Особое внимание привлёк случай с 40-летним жителем Себежа, который оказался «злостным» нарушителем правил дорожного движения. Мужчина накопил внушительное количество неоплаченных штрафов за систематическое превышение скорости. В результате в рамках исполнительного производства его автомобиль был арестован и изъят прямо на месте — теперь транспортное средство отправлено на спецстоянку.

Также в ходе рейда был остановлен автомобиль, за рулём которого находился мужчина, управлявший машиной по доверенности. Как выяснилось, владелица транспортного средства — 47-летняя жительница Пскова — числится в базе как должник по 17 исполнительным производствам. Основные задолженности связаны с неуплатой коммунальных и налоговых платежей. Её автомобиль также был арестован и изъят.

Всего по итогам рейда было арестовано и изъято три транспортных средства на общую сумму задолженности 783 тысяч рублей, включая исполнительский сбор. Все машины переданы на ответственное хранение на специализированную стоянку.

С каждым из должников проведена разъяснительная работа о последствиях уклонения от уплаты долгов.