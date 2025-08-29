Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД

Псковский городской суд вынес приговор псковской студентке. В прошлом году она подожгла полицейскую машину, хотя не планировала этого делать. Девушка стала жертвой кибермошенников. Они запугали её, угрожая заблокировать номер телефона и взять кредиты на её имя. Также злоумышленники планировали обвинить студентку в помощи Украине. В итоге суд приговорил девушку к году и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. О том, как мошенникам удалось убедить псковичку совершить поджог, она рассказала в интервью ГТРК «Псков».
Фотографии: ГТРК «Псков»
История началась с телефонного звонка от неизвестных лиц, выдававших себя за сотрудников операторов, которые сообщили, что договор на мобильную связь заканчивается и его необходимо продлить. Можно это сделать онлайн, но для необходимо будет продиктовать цифры, которые придут на мобильный телефон. Псковичка не обратила внимание, откуда пришел цифровой код, и назвала его. Позднее пришло письмо на портал «Госуслуг», и мошенники сообщили девушке, что её личный кабинет взломан, ей срочно необходимо обратиться на «горячую линию» портала.
Мошенникам удалось взять один кредит на имя псковички, после этого на какое-то время наступило затишье. По рассказам девушки, в один день раздался звонок, сообщили, что неустановленные лица открыли счет в украинском банке и существует угроза, что если деньги перейду туда, то это будет расцениваться, как предательство Родины. Ей стали угрожать тюремным сроком и предложили «единственный выход».
«И единственное, что можно, это сотрудничество с органами ФСБ. И если сделать все хорошо, то никакой ответственности вы за это не несете. И этим заданием в помощь сотрудникам ФСБ оказался поджог. С утра раздался звонок. Я была на парах. Он (мошенник) пояснил ситуацию, что создан счет в украинском банке. И надо быстро решаться, сотрудничать или пустить на самотек. Сказали, что у вас выбора особо нет: либо срок, либо помощь. Я отпросилась с пары. Он сказал, что нужно подойти к ближайшему полицейскому отделу, что я и сделала. Он сказал оценить обстановку», - поделилась студентка.
Все это время мошенники были на связи с девушкой, которая описывала все, что происходит вокруг. Далее неизвестные направили студентку в строительный магазин для закупки необходимых материалов для поджога. Однако позднее перенаправили ее на заправку.
«У меня были вопросы: что, зачем, для чего. Объяснялось это тем, что это помощь сотрудникам ФСБ, и задания могут быть неординарные. И вы помогаете, чтобы в случае чего не пришли деньги на банк Украины», - рассказала обвиняемая.
После покупки необходимого девушке пришлось вернутся обратно к отделу полиции, где поступал один телефонный звонок с указанием, что нужно показать стоящие машины. Мошенник указал на машину, которую необходимо было поджечь.
Мошенник все это время сопровождал девушку и убеждал ее еще раз взять канистру и подлить бензина. Позднее на место прибыли сотрудники полиции, но даже после этого мужчина на том конце трубки отдавал приказы.
«Мужчина говорил: снимайте сотрудников, пытайтесь убежать, пытайтесь ударить сотрудников. Но я этого не делала, потому что я уже окончательно поняла, что это мошенники, что это уже не представитель банка, не помощь сотрудникам», - делится подсудимая.
В момент задержания к девушке пришло полное осознание того, что нужно быть внимательной в любой ситуации. По ее словам, в будущем и впредь, даже если кто-то настойчиво говорит о неразглашении, необходимо советоваться в первую очередь с близкими.
«Если человек сразу не понял, то быть внимательнее, говорить с родственниками. Это родители, друзья, парень, девушка. Потому что если не поняли вы, не увидели, то, может быть, человек со стороны скажет, что это мошенники, что у него, может быть, был похожий случай. Это было преступление, это определенный урок, который никому не пожелаешь пройти. И впредь ты будешь внимательнее, будешь также замечать, может быть, если у человека будет что-то подобное, что он не общается на определенную тему, что это можно будет видеть и предложить свою помощь», - заключила студентка.