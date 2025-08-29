АвтоМир / Происшествия

Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД

Псковский городской суд вынес приговор псковской студентке. В прошлом году она подожгла полицейскую машину, хотя не планировала этого делать. Девушка стала жертвой кибермошенников. Они запугали её, угрожая заблокировать номер телефона и взять кредиты на её имя. Также злоумышленники планировали обвинить студентку в помощи Украине. В итоге суд приговорил девушку к году и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. О том, как мошенникам удалось убедить псковичку совершить поджог, она рассказала в интервью ГТРК «Псков».

Фотографии: ГТРК «Псков»

История началась с телефонного звонка от неизвестных лиц, выдававших себя за сотрудников операторов, которые сообщили, что договор на мобильную связь заканчивается и его необходимо продлить. Можно это сделать онлайн, но для необходимо будет продиктовать цифры, которые придут на мобильный телефон. Псковичка не обратила внимание, откуда пришел цифровой код, и назвала его. Позднее пришло письмо на портал «Госуслуг», и мошенники сообщили девушке, что её личный кабинет взломан, ей срочно необходимо обратиться на «горячую линию» портала.

«Это я и сделала, потому что я считала, что это настоящая прямая линия этих "Госуслуг". Там представился мужчина, что он сотрудник "Госуслуг", что он сейчас проверит, что взломано, как бы данные уже украли. И получается, он особо ничего сделать не может, так как это вы сами виноваты, что вы их дали. Новые могут прислать в течение 7 дней. А также он может подать заявку в Центральный банк, чтобы они могли отследить, были ли взяты кредиты или нет. Одним из условий этого мужчины, который представился представителем Центрального банка, было то, что нельзя разглашать никому об этой проблеме, что работает Центральный банк, что отслеживаются эти якобы заявки. Я согласилась, сказала, чтобы они сделали эту заявку. И далее меня перевели якобы на сотрудника Центрального банка. Он якобы обрабатывал заявки, чтобы кредит был отклонен. Но, как выяснилось потом, на самом деле он эти заявки делал, наоборот, чтобы кредиты брались на мое имя», - вспоминает девушка.

Мошенникам удалось взять один кредит на имя псковички, после этого на какое-то время наступило затишье. По рассказам девушки, в один день раздался звонок, сообщили, что неустановленные лица открыли счет в украинском банке и существует угроза, что если деньги перейду туда, то это будет расцениваться, как предательство Родины. Ей стали угрожать тюремным сроком и предложили «единственный выход».

«И единственное, что можно, это сотрудничество с органами ФСБ. И если сделать все хорошо, то никакой ответственности вы за это не несете. И этим заданием в помощь сотрудникам ФСБ оказался поджог. С утра раздался звонок. Я была на парах. Он (мошенник) пояснил ситуацию, что создан счет в украинском банке. И надо быстро решаться, сотрудничать или пустить на самотек. Сказали, что у вас выбора особо нет: либо срок, либо помощь. Я отпросилась с пары. Он сказал, что нужно подойти к ближайшему полицейскому отделу, что я и сделала. Он сказал оценить обстановку», - поделилась студентка.

Все это время мошенники были на связи с девушкой, которая описывала все, что происходит вокруг. Далее неизвестные направили студентку в строительный магазин для закупки необходимых материалов для поджога. Однако позднее перенаправили ее на заправку.

«У меня были вопросы: что, зачем, для чего. Объяснялось это тем, что это помощь сотрудникам ФСБ, и задания могут быть неординарные. И вы помогаете, чтобы в случае чего не пришли деньги на банк Украины», - рассказала обвиняемая.

После покупки необходимого девушке пришлось вернутся обратно к отделу полиции, где поступал один телефонный звонок с указанием, что нужно показать стоящие машины. Мошенник указал на машину, которую необходимо было поджечь.

«Он сказал, что именно этот автомобиль нужно. И сказал, что нужно подойти, облить переднюю часть и поджечь. Все это записывать на видео, нужно было быть на связи. Он говорил, что это задание от сотрудников, что ничего не будет, если все пройдет хорошо, вам нужно это сделать. "Вы же понимаете, что грозит вам, если вы этого не сделаете. Большой срок, так как деньги уйдут в другой банк". Я была на стрессе, было волнение. Я это сделала. Когда уже был совершен поджог, он дал указание снимать и не отходить», - рассказала псковичка.

Мошенник все это время сопровождал девушку и убеждал ее еще раз взять канистру и подлить бензина. Позднее на место прибыли сотрудники полиции, но даже после этого мужчина на том конце трубки отдавал приказы.

«Мужчина говорил: снимайте сотрудников, пытайтесь убежать, пытайтесь ударить сотрудников. Но я этого не делала, потому что я уже окончательно поняла, что это мошенники, что это уже не представитель банка, не помощь сотрудникам», - делится подсудимая.

В момент задержания к девушке пришло полное осознание того, что нужно быть внимательной в любой ситуации. По ее словам, в будущем и впредь, даже если кто-то настойчиво говорит о неразглашении, необходимо советоваться в первую очередь с близкими.

«Если человек сразу не понял, то быть внимательнее, говорить с родственниками. Это родители, друзья, парень, девушка. Потому что если не поняли вы, не увидели, то, может быть, человек со стороны скажет, что это мошенники, что у него, может быть, был похожий случай. Это было преступление, это определенный урок, который никому не пожелаешь пройти. И впредь ты будешь внимательнее, будешь также замечать, может быть, если у человека будет что-то подобное, что он не общается на определенную тему, что это можно будет видеть и предложить свою помощь», - заключила студентка.