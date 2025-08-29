АвтоМир / Происшествия

Экс-начальника псковского филиала «Севзапуправтодора» арестовали за получение взятки в размере 12 млн рублей

Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ФКУ «Центравтомагистраль», экс-начальника псковского филиала ФКУ «Севзапуправтодор» Игоря Глазырина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.

Следствие полагает, что согласно договоренности, достигнутой в июне 2020 года с генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, заместитель начальника ФКУ «Упрдор Северо-Запад» Глазырин в силу занимаемого должностного положения способствовал принятию сотрудниками учреждения, входящими в состав единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе, решений, позволивших обществу заключить контракт на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2020-2021 годах.

С 30 июня 2020 года по 19 ноября 2020 года Глазырин, путем указаний подчиненным, обеспечил беспрепятственную приемку выполненных работ, скорейшую подготовку, согласование и подписание актов о приемке, которые также лично подписал. На их основании на расчетный счет общества были перечислены деньги.

Генеральный директор общества передал Глазырину за совершение им вышеуказанных действий взятку в виде денег в общем размере 12 000 000 рублей.

20 октября Глазырин был задержан и ему предъявлено обвинение. Против меры фигурант возражал, просил домашний арест или запрет определенных действий. Глазырина арестовали до 22 ноября (на 1 месяц 3 суток).

Добавим, что в 2015 - 2016 году Игорь Глазырин возглавлял псковский филиал ФКУ «Севзапуправтодор». Организация занимается обслуживанием федеральных дорог на территории Псковской области.