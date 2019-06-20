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ОЖД о причинах ДТП под Себежем: Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом

ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе произошло по вине водителя грузовика. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

По информации ведомства сегодня, 1 июля, на перегоне Заваруйка - Себеж водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

В результате ДТП машинист поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии (и впоследствии, как сообщалось ранее со ссылкой на собственные источники, скончался). Также пострадали трое работников, находившихся в поезде.

На место направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

ОАО «РЖД» в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожного полотна и не подвергать опасности свою жизнь и жизни работников и пассажиров поездов.