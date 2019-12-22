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Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО

По предварительным данным, сегодня около 02.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель рейсовый автобус «Неоплан» съехал в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в салоне находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя.

На данным момент за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу.

За рулем автобуса находился уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области