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Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, водитель автомашины «Мерседес» на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом.

Добавим, что в рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.

Напомним, по факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».