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Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове

15 августа около 17.15 водитель автомобиля Huyndai насмерть сбил девушку 1995 года рождения. По предварительной информации, погибшая переходила дорогу с велосипедом на разрешенный сигнал светофора на Рижском проспекте, у магазина «Магеллан» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова.

Фото из сообщества «Жесть по-Псковски»

Водитель пытался скрыться с места преступления. В 17.20 около перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной он сбил пешеходное ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину 1959 года рождения. Пешеход получил черепно-мозговую травму.

У водителя 1993 года рождения зафиксированы признаки алкогольного опьянения.