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Михаил Ведерников: Резонансные ДТП рассматриваются с предельным вниманием

Резонансные дорожно-транспортные происшествия в Псковской области рассматриваются с предельным вниманием. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Много пишут в комментариях по поводу дорожно-транспортных происшествий, о том, что на дорогах идет «война», чуть ли не каждый день кого-то убивают, - отметил он. - К сожалению, за две недели произошел целый ряд тяжелых происшествий, которые без внимания оставить нельзя».

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«В первую очередь, это случай, когда в Пскове пьяный водитель, недавно вышедший из тюрьмы, угнавший машину, насмерть сбил женщину, врезался в столб и пытался скрыться с места преступления, - напомнил Михаил Ведерников. - Вторая ситуация в Великолукском районе: тракторист, тоже в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате этого столкновения два человека погибли».

Помимо этого, сообщил глава региона, в Идрице, Острове, Пскове, Псковском районе в ДТП пострадали дети. «Хочу уверить, что все эти случаи рассматриваются с предельным вниманием, находятся на особом контроле», - подчеркнул он.

«Если видите человека, который предположительно в нетрезвом состоянии садится за руль, даже если это ваши друзья, знакомые родственники, - спасите их от ошибки, уговорите не делать этого, вызовите такси. Вы сами видите, к чему может привести такое поведение. Последствия могут быть самыми тяжелыми», - добавил Михаил Ведерников.