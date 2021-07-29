АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии

Приговор пьяному водителю, сбившему насмерть девушку на Рижском проспекте, вынесли в Псковском городском суде сегодня, 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суд установил, что подсудимый в состоянии сильного алкогольного опьянения без разрешения взял у своей знакомой ключи от автомобиля «Хендай Туксон» и сел за руль. Около дома №41 по Рижскому проспекту мужчина совершил ДТП. На запрещающий красный сигнал светофора он выехал на пешеходный переход и сбил велосипедистку 1995 года рождения.

Видео со страницы Майка Миханзона «Вконтакте»

Мужчина двигался с высокой скоростью и не успел затормозить. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. После ДТП нарушитель не остановился на месте происшествия, а попытался скрыться и сбил мужчину на следующем перекрестке. Второй пострадавший выжил, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Вскоре нарушителя задержали сотрудники УМВД, когда тот врезался в опору освещения.

Смотрите также Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео

Суд поддержал обвинение по пунктам а, б части 4 статьи 264 и части первой статьи 166 УК РФ. Судья нашла несостоятельными доводы адвоката и подсудимого о том, что владелица автомобиля передала ему ключи сама. Теперь мужчине предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима на протяжении 10 лет 6 месяцев и выплатить родственникам погибшей девушки 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Кроме того, нарушитель лишится водительских прав на 3 года.

«Государственное обвинение запрашивало ровно такое наказание, какое назначил суд. Мы остались довольны результатом», - прокомментировал решение суда помощник прокурора города Пскова.

Смотрите также Убийца раскаялся в смертельном ДТП на Рижском проспекте, но отрицает угон

Ранее мужчину также судили за кражу и убийство. 9 мая 2013 года он находился в квартире женщины 1923 года рождения. Во время ссоры он сначала сдавил ее шею, а потом нанес удар ножом в область шеи, в результате чего женщина скончалась. 20 мая 2013 года нетрезвый злоумышленник незаконно проник в квартиру убитой через незапертую входную дверь, украл оттуда телевизор и скрылся. За кражу и убийство пожилой женщины его отправили на 9 лет в колонию строгого режима, но в 2019 освободили условно-досрочно.