В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии

Приговор пьяному водителю, сбившему насмерть девушку на Рижском проспекте, вынесли в Псковском городском суде сегодня, 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Суд установил, что подсудимый в состоянии сильного алкогольного опьянения без разрешения взял у своей знакомой ключи от автомобиля «Хендай Туксон» и сел за руль. Около дома №41 по Рижскому проспекту мужчина совершил ДТП. На запрещающий красный сигнал светофора он выехал на пешеходный переход и сбил велосипедистку 1995 года рождения.
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Мужчина двигался с высокой скоростью и не успел затормозить. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. После ДТП нарушитель не остановился на месте происшествия, а попытался скрыться и сбил мужчину на следующем перекрестке. Второй пострадавший выжил, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Вскоре нарушителя задержали сотрудники УМВД, когда тот врезался в опору освещения.
Суд поддержал обвинение по пунктам а, б части 4 статьи 264 и части первой статьи 166 УК РФ. Судья нашла несостоятельными доводы адвоката и подсудимого о том, что владелица автомобиля передала ему ключи сама. Теперь мужчине предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима на протяжении 10 лет 6 месяцев и выплатить родственникам погибшей девушки 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Кроме того, нарушитель лишится водительских прав на 3 года.
«Государственное обвинение запрашивало ровно такое наказание, какое назначил суд. Мы остались довольны результатом», - прокомментировал решение суда помощник прокурора города Пскова.