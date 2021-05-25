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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковский городской суд разбирает дело о гибели велосипедистки из-за пьяного водителя

25.05.2021 21:38|ПсковКомментариев: 2

В Пскове продолжается разбирательство дела о резонансном ДТП, в котором в августе 2020 года погибла велосипедистка. Как сообщает ГРТК «Псков», 24 мая в Псковском городском суде изучали диски с видеозаписями, на которых запечатлен момент трагедии.

Подсудимый на заседание явился под конвоем. От дачи показаний в присутствии СМИ отказался. Были зачитаны те, которые он дал ранее, где молодой человек признает вину в смертельной аварии, но отказывается от угона автомобиля.

Якобы ключи от машины ему дала новоиспеченная знакомая с которой они распивали спиртные напитки, чтобы съездить за добавкой. Так ли это - предстоит разобраться суду. Сам момент аварии подсудимый помнит смутно, был сильно пьян, - говорит не успел среагировать, за руль сел по глупости. Примечательно, что даже водительского удостоверения у него не было.

После наезда на велосипедистку, которая двигалась по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, он даже не остановился. Но уже на следующем перекрестке врезался в столб. Незадолго до этого происшествия подсудимый уже отбывал срок за убийство.

Напомним, 15 августа 2020 года около 17.10 в Пскове у дома №41 по Рижскому проспекту водитель автомобиля Hyundai Tucson, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на красный сигнал светофора, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть Рижского проспекта по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП она скончалась на месте.

Водитель пытался скрыться с места преступления. Около перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной он сбил пешеходное ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину 1959 года рождения. Пешеход получил черепно-мозговую травму.

Добавим, согласно информации в карточке дела на сайте суда, регистрация поступившего в суд дела состоялась 30 ноября 2020 г. 1 декабря дело было передано судье. Несколько раз рассмотрение дела откладывалось по различным причинам.

Теги: #пьяный за рулем #смертельное ДТП #наезд на пешехода #псковский городской суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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