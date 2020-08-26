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Следственный комитет подключился к расследованию резонансного ДТП в Великих Луках

Сотрудники Следственного комитета подключились к расследованию смертельного дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, унесшего жизнь двух малолетних детей. Доследственную проверку организовали сотрудники следственного отдела по городу Великие Луки CУ СК России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области

Напомним, 26 августа около 13.30 в Великих Луках на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной автомашина ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего водителя сбила женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.

В результате ДТП двое детей в возрасте 4 года и 10 месяцев погибли. Младший ребенок находился в коляске. По предварительным данным, мама детей не пострадала.

Водитель без признаков опьянения, находится на месте происшествия.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и руководитель следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области, следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они производят осмотр места ДТП.