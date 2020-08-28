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Пострадавшая в резонансном ДТП в Великолукском районе 8-летняя девочка находится в коме

Пострадавшая в резонансном ДТП в Великолукском районе 8-летняя девочка находится в коме. Об этом пишут «Луки.ру».

По информации издания, у ребенка диагностировано кровоизлияние в мозг, сотрясение головного мозга, сильно повреждены легкие, девочке удалили селезенку.

Пятилетняя девочка находится в детской хирургии со сломанной ключицей.

Напомним, авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге столкнулись автомобили «Киа» и «Мерседес».

В результате столкновения «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте аварии. Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.