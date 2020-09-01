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Пострадавшая в ДТП в Великолукском районе девочка остается в тяжелом состоянии

Состояние 8-летней девочки, которая пострадала в ДТП в Великолукской районе 27 августа, оценивается как тяжелое. Она до сих пор не вышла из комы, пишет «Луки.ру».

Со ссылкой на собственные источники портал сообщает, что ребенка нельзя транспортировать. Девочка находится в реанимации Великолукской межрайонной больницы.



Напомним, авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге столкнулись «Киа» и «Мерседес». В результате последний автомобиль загорелся, его водитель погиб на месте аварии. Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров 5 и 8 лет госпитализировали. Младшая находится в детской хирургии со сломанной ключицей.