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Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже

Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло 10 февраля в 11.45 около дома 49А по улице Ленинской. Местный житель 1962 года оставил свой автомобиль «Санг Йонг Рекстон» на стоянке около магазина «Дом», но не убедился, что машина встала на стояночный тормоз. Мужчина вышел из автомобиля, после чего транспорт начал самопроизвольно двигаться вперед, по направлению к центру дороги.

Себежанин попытался его остановить, упираясь в переднюю часть машины. В результате он упал под автомобиль. Водитель умер в карете скорой медицинской помощи, диагноз не установлен, видимых телесных повреждений нет.