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Автомобилист сбил женщину на «зебре» в Пскове и скрылся

Автомобилист сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе в Пскове 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 20:10 на улице Труда, 54 неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после осмотра ее отпустили домой.

Водитель с места ДТП скрылся.