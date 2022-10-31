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Пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП в Куньинском районе

Два автомобиля столкнулись в деревне Ущицы Куньинского района 29 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Советской у дома №30 в 18.20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1956 года рождения, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с машиной Mitsubishi Pajero, которой управлял мужчина 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, госпитализировать его не стали.