АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал в дорожной аварии в Великолукском районе

Водитель пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Великолукском районе сегодня, 22 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделе ГИБДД.

Фото здесь и далее: ГИБДД

Дорожная авария случилась в 10:10 на 30-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 1991 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на закруглении дороги, где столкнулся со встречным автомобилем Citroën под управлением мужчины 1973 года рождения.

Пострадал водитель ВАЗ-2115, его доставили в Великолукскую межрайонную больницу. От госпитализации мужчина отказался, отпущен домой на амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что он не имел права на управление транспортным средством.