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Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Псковском районе

Автомобили «УАЗ» и Volvo столкнулись в Псковском районе на повороте на Порхов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня ранним вечером водитель автомобиля Volvo не справился с управлением транспортным средством в результате чего совершил столкновение с автомобилем «УАЗ». В результате ДТП пострадала пассажирка «УАЗ». Ее доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.