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Почти 20 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Один человек погиб и 18 пострадали в результате 12 дорожно-транспортных происшествий в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 13 по 19 февраля сотрудники Госавтоинспекции пресекли в регионе 1 638 административных правонарушений. Выявлили 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали четырех водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.