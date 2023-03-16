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АвтоМир / Происшествия / ДТП

При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники

17.03.2023 12:57|ПсковКомментариев: 1

Двое мужчин скончались в результате аварии на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает 17 марта пресс-служба прокуратуры Ленобласти. 

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Лобовое столкновение автомобилей произошло на 58-м километре трассы Р-23. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Lada Kalina, сообщает 47news

Авария случилась около 1.00. От полученных травм погибли водители, каждому было 52 года.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. Ход проверки находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.

Теги: #ДТП #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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