При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники

Двое мужчин скончались в результате аварии на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает 17 марта пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
Лобовое столкновение автомобилей произошло на 58-м километре трассы Р-23. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Lada Kalina, сообщает 47news.
Авария случилась около 1.00. От полученных травм погибли водители, каждому было 52 года.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. Ход проверки находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.