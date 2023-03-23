АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель автомобиля опрокинулся в кювет и погиб в Великолукском районе

Водитель автомобиля опрокинулся в кювет и погиб в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 марта, в 16:00 на третьем километре автодороги между деревнями Урицкая и Рябиновка Великолукского района. Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1980 года рождения двигался по грунтовой дороге. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся на правый бок. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Пассажира, мужчину 1984 года рождения доставили в Великолукскую межрайонную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.