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Отказавшие тормоза стали причиной наезда внедорожника на дорожную стойку в Пскове

Стали известны подробности наезда Toyota Land Cruiser на стойку с дорожными знаками в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля в 13.45 на улице Леона Поземского у дома №8.

Водитель Toyota совершил наезд на препятствие в виде бордюра, стойки с дорожными знаками и опору светофорного объекта. Никто не пострадал, автомобиль получил технические повреждения.

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Сотрудникам полиции водитель рассказал, что двигался по улице Леона Поземского, в машине отказали тормоза. У водителя было три варианта – врезаться в автомобили справа, слева или в стойку со знаками. Он выбрал последний вариант.

Оснований для возбуждения дела об административном правонарушении нет.