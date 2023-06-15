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Автомобиль вылетел с моста в Псковском районе, пострадал ребенок

Автомобиль вылетел с моста через реку Кебь в Псковском районе, пострадал ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 17 июня около 17.45 в деревне Кебь Псковского района водитель автомобиля Ford, мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением и вылетел с моста через реку Кебь.

В результате ДТП пострадал сам водитель, женщина-пассажир 1985 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Водителя и мальчика госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.