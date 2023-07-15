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Водитель погиб после столкновения с экскаватором в Порховском районе

Водитель погиб после столкновения с экскаватором в Порховском районе 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 июля 23.25 на 4 километре дороги Нестрино-Остров Порховского района. Водитель автомобиля Lada мужчина 1962 года рождения не справился с управлением и наехал на стоящий на проезжей части дороги экскаватор Hyundai под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекции.