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Автомобиль полиции попал в ДТП на Завеличье

Автомобиль полиции попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Коммунальной в Пскове 11 октября. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Алексеенко / «Жесть по-псковски»

«Утро добрым не бывает», - заметил автор снимка.

Автомобиль УМВД столкнулся с машиной Toyota на въезде во двор. ДТП произошло у дома №42.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Великих Луках вечером 10 октября.