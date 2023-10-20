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Псковский предприниматель на Volvo насмерть сбил иностранца в Петербурге

31-летний мужчина, несколько месяцев назад зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя в Псковской области, насмерть сбил велосипедиста в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Мужчина сам вызвал экстренные службы на Ленсоветовскую дорогу и сообщил о сбитом человеке. Под колёса его автомобиля Volvo XC попал велосипедист, который ехал во встречном направлении в сторону Московского шоссе. Травмы оказались несовместимы с жизнью, 46-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, пишет «Фонтанка».

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. Уже известно, что образцовым водителем владельца Volvo не назвать. В этом году его привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения 59 раз.