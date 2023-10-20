←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 20.10.2023 10:300 В Пскове сбит пешеход на улице Поземского. ФОТО 22.10.2023 19:200 Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе 22.10.2023 14:150 Псковский предприниматель на Volvo насмерть сбил иностранца в Петербурге 22.10.2023 09:380 Автомобиль въехал в опору освещения на «кольце» на Запсковье 20.10.2023 19:050 Два автомобиля не поделили проезжую часть на Октябрьском проспекте в Пскове 20.10.2023 18:480 Автобус попал в дорожную аварию на улице Горького в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковский предприниматель на Volvo насмерть сбил иностранца в Петербурге

22.10.2023 14:15|ПсковКомментариев: 0

31-летний мужчина, несколько месяцев назад зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя в Псковской области, насмерть сбил велосипедиста в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Мужчина сам вызвал экстренные службы на Ленсоветовскую дорогу и сообщил о сбитом человеке. Под колёса его автомобиля Volvo XC попал велосипедист, который ехал во встречном направлении в сторону Московского шоссе. Травмы оказались несовместимы с жизнью, 46-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, пишет «Фонтанка»

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. Уже известно, что образцовым водителем владельца Volvo не назвать. В этом году его привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения 59 раз.

Теги: #ДТП #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 9201 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.10.2023, 19:310 Псковичей призвали не оставлять детей во дворе без присмотра 22.10.2023, 19:200 Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе 22.10.2023, 14:150 Псковский предприниматель на Volvo насмерть сбил иностранца в Петербурге 22.10.2023, 13:160 На пяти мостах трассы Р-23 в Псковской области ограничат движение
22.10.2023, 09:380 Автомобиль въехал в опору освещения на «кольце» на Запсковье 20.10.2023, 21:120 Перекресток улиц Гагарина и Бастионной в Пскове закроют для транспорта почти на три недели 20.10.2023, 19:050 Два автомобиля не поделили проезжую часть на Октябрьском проспекте в Пскове 20.10.2023, 18:480 Автобус попал в дорожную аварию на улице Горького в Пскове
20.10.2023, 18:302 За ДТП с пострадавшим 22-летний пскович лишится свободы на три года 20.10.2023, 17:410 Тройное ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2023, 17:191 Volkswagen и Ford столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 20.10.2023, 16:400 Цифровой гид для автомобилистов поможет псковичам добраться до Мурманска
20.10.2023, 13:461 Минпромторг назвал автомобили, на которых будут ездить госслужащие 20.10.2023, 13:320 Дорожные ограждения устанавливают вдоль проезжей части на улице Юбилейной в Пскове 20.10.2023, 12:314 «Гуляющий» тротуар строят на улице Шоссейной в Пскове 20.10.2023, 10:361 Мосты в Пскове обработали противогололёдными материалами
20.10.2023, 10:300 В Пскове сбит пешеход на улице Поземского. ФОТО 20.10.2023, 09:400 Владимир Кузь о велодорожках, прочном асфальте и деревьях на улице Яна Фабрициуса 20.10.2023, 09:372 Стали известны подробности столкновения автоцистерны и «семерки» на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2023, 07:520 Автоцистерна резидента «Моглино» попала в ДТП в Пскове
19.10.2023, 19:223 Владимир Кузь об открытии улицы Яна Фабрициуса в Пскове. ВИДЕО 19.10.2023, 19:101 Почти 30 км региональной трассы обновят по нацпроекту 19.10.2023, 17:490 Водителю из Великих Лук грозит тюрьма за наезд на ногу пешехода 19.10.2023, 17:480 «Дневной дозор»: повысит ли рейтинг вождения безопасность на дорогах?
19.10.2023, 17:020 Дороги перекроют в двух районах Псковской области из-за подготовки к ралли 19.10.2023, 13:150 Почти на 40% сократилось число погибших в ДТП в Псковской области 19.10.2023, 12:580 На дорожную разметку в Пскове планируют потратить 4 миллиона рублей 19.10.2023, 11:170 Участок улицы Байкова перекрыли в Пскове
19.10.2023, 11:070 Дорожная авария случилась в Пскове во время выполнения левого поворота на улице Юбилейной. ФОТО 18.10.2023, 22:190 В Пскове водитель перепутал сигналы светофора и устроил ДТП 18.10.2023, 20:371 Движение грузовиков временно запретят на трех дорогах в Псковской области 18.10.2023, 20:220 МРЭО ГИБДД в Псковской области не будут принимать граждан с 4 по 6 ноября
18.10.2023, 17:300 Зловонную лужу ликвидировали в Великих Луках 18.10.2023, 17:132 «Автомир»: О китайском автопроме. ВИДЕО 18.10.2023, 14:530 Два автомобиля столкнулись на повороте к правительству Псковской области 18.10.2023, 14:033 Движение транспорта ограничат ночью на участке улицы Николая Васильева в Пскове
18.10.2023, 13:370 Маршруты 10 автобусов изменятся в Пскове с 19 октября 18.10.2023, 12:390 Начинается видеотрансляция программы «Автомир» о китайском автопроме 18.10.2023, 08:480 Дорожная авария случилась на пересечении улиц Народной и Юбилейной в Пскове 17.10.2023, 20:540 СОБЫТИЕ: Техническое открытие улицы Яна Фабрициуса в Пскове
17.10.2023, 20:000 Великолукских первоклассников посвятили в пешеходы 17.10.2023, 18:330 Движение грузового транспорта ограничили на двух дорогах в Пустошкинском районе 17.10.2023, 17:240 Два автомобиля столкнулись на улице Максима Горького в Пскове 17.10.2023, 16:382 Губернатор пригрозил штрафами подрядчику, который ремонтирует улицу Яна Фабрициуса в Пскове 
17.10.2023, 16:163 «Умные остановки» установили на улице Яна Фабрициуса в Пскове  17.10.2023, 16:082 Технический запуск движения состоится на обновленной улице Яна Фабрициуса в Пскове 17.10.2023, 13:080 Фура протаранила эвакуатор в Псковском районе. ФОТО 17.10.2023, 12:190 В Пскове на время ремонтных работ на улице Горького изменится маршрут автобуса №52
17.10.2023, 10:091 Пожилая женщина получила ушибы при наезде автомобиля в центре Пскова 16.10.2023, 21:360 Водитель оштрафована за ДТП с пострадавшим на дублере улицы Инженерной в Пскове 16.10.2023, 20:080 Два автомобиля столкнулись на Завеличье. ФОТО 16.10.2023, 17:170 Три человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю
16.10.2023, 16:410 С начала октября на дорогах Псковской области пострадали 11 пешеходов 16.10.2023, 15:552 Укладка асфальта продолжается на улице Николая Васильева в Пскове 16.10.2023, 14:230 Пробка образовалась на Ольгинском мосту в Пскове 16.10.2023, 13:580 Пешехода сбили на улице Некрасова в Пскове
16.10.2023, 10:350 Движение транспорта закроют по улице Максима Горького в Пскове 16.10.2023, 10:030 Пешеходный светофор на Четырех углах в Пскове работает некорректно 16.10.2023, 09:510 Три человека пострадали в результате ДТП на дороге Петербург - Невель 16.10.2023, 09:300 Автодилеров просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит
15.10.2023, 20:570 Петербурженка попалась на нетрезвом вождении в Великих Луках 15.10.2023, 20:142 Адвокат дал советы водителям, которым инспектор ДПС предложил «договориться» 15.10.2023, 17:270 Игорь Иванов дорожникам: Пусть ваш труд всегда оценивают по достоинству 15.10.2023, 16:460 Скорость движения в направлении Пскова ограничат на участках трассы Р-23
15.10.2023, 15:050 Владимир Кузь: От дорог во многом зависит комфорт и безопасность псковичей 15.10.2023, 13:090 Водитель автомобиля Skoda сбил пешехода в Великих Луках 15.10.2023, 12:263 Пешехода насмерть сбил автомобиль в Псковском районе, водитель скрылся 15.10.2023, 11:330 Александр Котов дорожникам: Пусть ваш труд послужит развитию нашего региона и всей страны
15.10.2023, 10:361 Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник 15 октября 15.10.2023, 09:570 «Красивое»: дорожные ямы на Запсковье засыпали кирпичом 14.10.2023, 20:200 О ямочном ремонте на железнодорожном переезде предупредили великолучан 14.10.2023, 17:140 Автомобиль с ребёнком в салоне увяз на дороге в Пскове
14.10.2023, 15:202 Пешеходный переход затопило на улице Звёздной в Пскове. ВИДЕО 14.10.2023, 14:401 Три автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове 14.10.2023, 12:200 Пешеход погиб при наезде автомобиля в Великолукском районе 14.10.2023, 11:450 Nissan и Changan не разъехались у перекрестка улиц Юбилейной и Народной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.