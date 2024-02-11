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Автобус с надписью «Дети» съехал в кювет в Псковской области

Автобус с надписью «Дети» съехал в кювет на дороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Видео опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот здесь и далее: Валентин Андреевский / «Жесть по-псковски»

По сообщениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в пяти километрах от деревни Новгородка Пушкиногорского района.

В нескольких метрах от автобуса на обочине стоит фура. Подробности произошедшего выясняются.