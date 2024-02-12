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Попавшие в ДТП пустошкинские школьники ехали на экскурсию в «Поезд Победы»

Автобус с детьми, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Пушкиногорском районе 12 февраля, вез школьников на экскурсию в «Поезд Победы» в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Дети ехали из Пустошки из школы, 10 класс. Ехали на экскурсию к "Поезду Победы"», - сообщил один из источников.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте.

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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» 11 февраля прибыл в Псков.