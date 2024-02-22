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Пассажир сломал позвонок после съезда автомобиля с дороги в Великолукском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 41 км автодороги Великие Луки - Усвяты Великолукского района 22 февраля в 12:10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Водитель автомобиля Mercedes-Benz 1969 года рождения выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля - мужчина 1977 года рождения ушиб левое плеча, а второй пассажир 1971 года рождения получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавших доставили в Великолукскую межрайонную больницу.