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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем

20.03.2024 17:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 19 марта в 18.50 на улице Юбилейной напротив дома №50.

Автобус ПАЗ-32053 под управлением мужчины 1964 года рождения при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda 6, за рулем которого сидел мужчина 1997 года рождения.

Пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные технические повреждения.

Автобус следовал по маршруту №52, перевозчик ООО «Автэкс».

Источник: Псковская Лента Новостей
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