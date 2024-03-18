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В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем

В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 19 марта в 18.50 на улице Юбилейной напротив дома №50.

Автобус ПАЗ-32053 под управлением мужчины 1964 года рождения при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda 6, за рулем которого сидел мужчина 1997 года рождения.

Пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные технические повреждения.

Автобус следовал по маршруту №52, перевозчик ООО «Автэкс».