АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель «шестерки» заехал на перекресток на красный, пострадали трое

В Пскове водитель «шестерки» проехал на красный сигнал светофора и устроил ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 8 мая в 22.44 у дома 60 по Юбилейной, на перекрестке с Коммунальной.

По предварительной информации, водитель ВА3-2106, мужчина 2003 года рождения, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора (красный). Совершил столкновение с Toyota RAV4 под управлением мужчины 1970 года рождения.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель ВА3-2106 (не госпитализирован), водитель Toyota (госпитализирован), пассажирка Toyota 2003 года рождения (не госпитализирована).

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.