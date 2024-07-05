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За полгода в результате ДТП в Псковской области погибли 46 человек

46 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Псковской области за полгода. Об этом заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук сообщил на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество ДТП на территории Псковской области увеличилось на 2,5%. 485 человек пострадали - прирост на 18,6% по сравнению с прошлым годом.

«Отдельная статистика ведётся по числу жертв среди детей в авариях. 2 ребенка погибли и 104 получили ранения в 2024 году», - отметил Сергей Иванчук.