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Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе

Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, это произошло 21 июля около 12.45 на 30-м километре автодороги Псков - Гдов.

Водитель ВАЗ-2121, мужчина 1980 года рождения, не выбрал безопасную скорость, позволяющую обеспечить постоянный контроль за транспортным средством. Не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.

Мужчина получил множественные переломы ребер. От госпитализации отказался. Водитель трезвый.