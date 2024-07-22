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Несовершеннолетний велосипедист погиб в результате ДТП в Локнянском округе

Несовершеннолетний велосипедист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 618-м километре автодороги Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель в районе деревни Орешково Локнянского района 28 июля. Об этом сообщили в сообществе ГАИ МО МВД России «Новосокольнический» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

Водитель автомобиля Volkswagen Vento, мужчина 1976 года рождения, совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом 2008 года рождения, который, двигаясь на велосипеде в попутном направлении, не убедившись в безопасности маневра, пересек проезжую часть справа налево.

В результате ДТП 15-летний велосипедист скончался в машине скорой медицинской помощи.