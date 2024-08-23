←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 23.08.2024 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области 23.08.2024 21:010 Мужчина госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе 23.08.2024 15:410 Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка 23.08.2024 10:560 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с туристическим автобусом в Усвятском районе 23.08.2024 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области 22.08.2024 17:070 Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе

23.08.2024 21:01|ПсковКомментариев: 0

Мужчину госпитализировали в результате ДТП на автодороге Новосокольники - Фетино - Насва в Псковской области сегодня, 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

ДТП произошло сегодня, 23 августа, в 17:17 на автодороге Новосокольники - Фетино - Насва. Мужчина ехал на автомобиле Лада, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На закруглённом грунтовом участке дороги он совершил съезд в кювет. 

В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 986 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.08.2024, 21:010 Мужчина госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе 23.08.2024, 17:000 Движение затруднено на Четырех углах в Пскове из-за неработающего светофора 23.08.2024, 15:500 Фотофакт: Опасный люк на Ленинградском шоссе в Пскове не ремонтируют около месяца 23.08.2024, 15:410 Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка
23.08.2024, 15:120 На участке трассы Петербург – Псков в Ленобласти введут реверсивное движение на два месяца 23.08.2024, 15:070 Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по нацпроекту 23.08.2024, 13:470 Фотофакт: Высокий столб для «светофора-подростка» ставят в центре Пскова 23.08.2024, 11:522 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове
23.08.2024, 11:460 В Пскове на площади Ленина запретили разворот при движении с Ольгинского моста 23.08.2024, 10:560 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с туристическим автобусом в Усвятском районе 23.08.2024, 09:300 В Пскове упразднен пешеходный переход на улице Рокоссовского 23.08.2024, 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области
23.08.2024, 07:400 Дорога от Порхова до границы Дновского района завалена деревьями 22.08.2024, 17:070 Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе 22.08.2024, 16:430 Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла 22.08.2024, 16:190 В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку
22.08.2024, 15:262 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024, 15:230 Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки 22.08.2024, 15:160 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Крестовском шоссе в Пскове 22.08.2024, 14:570 Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове
22.08.2024, 11:520 «Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского 22.08.2024, 10:111 Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти 22.08.2024, 09:300 Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль 21.08.2024, 18:040 Одностороннее движение возобновили по улице Школьной в Пскове
21.08.2024, 13:330 Виновника ДТП суд в Дедовичах обязал заплатить миллион рублей за нанесённый ущерб 21.08.2024, 10:580 Автомобиль оказался на крыше на улице Леона Поземского в Пскове после столкновения 21.08.2024, 10:250 Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии 21.08.2024, 09:301 Автомеханики жалуются на увеличение числа поддельных запчастей - исследование
20.08.2024, 19:010 Стали известны подробности бокового столкновения двух Renault в Пскове на Октябрьском проспекте 20.08.2024, 16:580 Нормально же ездили, кому мешало? 20.08.2024, 15:560 Велосипедист скончался в результате ДТП в Порховском районе 20.08.2024, 15:520 В Великих Луках вводятся ограничения на движение и парковку транспорта в День города
20.08.2024, 13:090 Автомобиль коммунальной службы в Пскове врезался в трассу отопления и уехал с места ДТП 20.08.2024, 11:200 В Пскове пешеход через сутки после наезда автомобиля пришел в травмпункт с переломом 20.08.2024, 09:590 В Бежаницах мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем 19.08.2024, 21:200 На участке трассы Р-23 вблизи Павловска 20 августа ограничат скорость движения
19.08.2024, 20:501 В Гдове нетрезвый водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль 19.08.2024, 18:330 ООО «Транссигнал» выиграло торги на установку нового светофора в Пскове 19.08.2024, 18:110 Нетрезвую женщину за рулем Lada Kalina остановили в усвятской деревне Узкое  19.08.2024, 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе
19.08.2024, 16:110 Пскович не захотел прощаться с кроссовером и погасил долг в 200 тысяч рублей  19.08.2024, 14:230 Один человек пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Петербург — Псков 19.08.2024, 11:371 Псковская область заняла 64 место в рейтинге российских регионов по числу ДТП 19.08.2024, 11:100 Пьяная женщина устроила ДТП в Печорском районе, пострадали двое
19.08.2024, 10:230 Автомобиль Volkswagen горел на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2024, 17:070 Водитель «Лады» наехал на «островок безопасности» на площади Ленина в Пскове 18.08.2024, 14:240 Раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая 17.08.2024, 14:000 Печать на 3D-принтере позволит сэкономить на автозапчастях, отметил эксперт
16.08.2024, 16:101 Полив дорог и стрижку газонов проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 16.08.2024, 15:480 Из-за дорожных работ сильно затруднено движение по трассе Р-23 в Островском и Пушкиногорском районах 16.08.2024, 15:451 В Пскове выбирают подрядчика для ремонта проезда к монастырю и двух тротуаров 16.08.2024, 14:320 Великолучанин в очередной раз сел за руль нетрезвым и попался полицейским
16.08.2024, 12:440 В Опочке после ДТП перевернулась автомашина с пьяным водителем 16.08.2024, 08:000 Топ-10 популярных легковушек среди россиян назвали в «Автостате» 15.08.2024, 18:430 Закончился ремонт участка дороги в деревне Исса Пушкиногорского района 15.08.2024, 16:480 Светофор не работает на Рижском проспекте на выезде из Пскова
15.08.2024, 15:220 Пассажир автомобиля Daewoo Nexia пострадал в результате ДТП в Опочке 15.08.2024, 13:370 14-летний водитель пострадал при опрокидывании питбайка в Печорах 15.08.2024, 12:180 Бастрыкин поручил провести проверку по факту наезда электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках 14.08.2024, 22:580 Тюнингованный Toyota Mark II оказался на зеленой зоне в Пскове после столкновения с синим фургоном на Чудской
14.08.2024, 21:400 Системы безопасности для отечественных автомобилей в РФ импортозаместят лишь наполовину  14.08.2024, 11:510 Светофор на перекрестке двух проспектов в Великих Луках отключат 15 августа 14.08.2024, 10:480 Водитель перевернувшегося на Четырех углах в Пскове автомобиля Chery получила гематомы и ссадины 14.08.2024, 09:450 В Великих Луках самокатчик сбил женщину и уехал
14.08.2024, 08:401 Аннулировать регистрацию за езду на шумном авто предложили в Госдуме 13.08.2024, 21:400 Движение на участке трассы Р-23 в Ленобласти ограничат 14 августа для ликвидации размывов  13.08.2024, 21:200 Водитель автомобиля Jetour попался на нетрезвом вождении в Островском районе 13.08.2024, 20:271 Три женщины-водителя госпитализированы в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове
13.08.2024, 19:561 Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 13.08.2024, 18:570 Toyota и Lada столкнулись на улице Чудской в Пскове  13.08.2024, 13:101 Опубликовано расписание автобусов маршрута «Псков – Санкт-Петербург» 13.08.2024, 10:500 В Пскове водитель Ford Focus сбил пешехода на «зебре»
13.08.2024, 08:391 Лимита выплат по ОСАГО стало чаще не хватать на ремонт авто 12.08.2024, 23:450 В Гдовском районе погиб пешеход 12.08.2024, 20:120 Монтаж балок пролетного строения завершили на мосту через реку Уда в Бежаницком муниципальном округе 12.08.2024, 19:200 Нетрезвых водителей Lada и УАЗ остановили на псковских дорогах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.