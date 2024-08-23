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Мужчина госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе

Мужчину госпитализировали в результате ДТП на автодороге Новосокольники - Фетино - Насва в Псковской области сегодня, 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло сегодня, 23 августа, в 17:17 на автодороге Новосокольники - Фетино - Насва. Мужчина ехал на автомобиле Лада, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На закруглённом грунтовом участке дороги он совершил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель пострадал и был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.