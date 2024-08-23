Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми в Псковском районе

Прокуратура Псковской области контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что 25 августа на 294-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель автомашины Daevoo Matiz нарушил безопасную дистанцию, совершил столкновение с машиной Haima. В результате пострадали, в том числе, несовершеннолетние. От госпитализации пострадавшие отказались.
️Принятие процессуального решения поставлено на контроль в прокуратуре области.