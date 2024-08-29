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В Пскове водитель Honda сбила женщину на пешеходном переходе

В Пскове водитель Honda сбила пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 31 августа в 14.25 на улице Вокзальной у дома №34-а.

Женщина 1994 года рождения за рулем автомашины Honda Civic совершила наезд на женщину 1993 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль двигался со стороны железнодорожного вокзала в сторону улицы 23 Июля. Женщина переходила дорогу справа налево относительно автомашины.

Пострадавшая госпитализирована в псковскую областную больницу.

В отношении водителя назначено химико-токсикологические исследование. По факту ДТП проводится проверка.