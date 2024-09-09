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Стали известны подробности наезда автомобиля на офис страховой компании в Пскове

Стали известны подробности наезда автомобиля на офис страховой компании в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 11 сентября в 15.17 на улице Первомайской, 30.

Водитель Ford Focus, мужчина 1958 года рождения (65 полных лет), совершил наезд на препятствие - здание. Пострадавших нет, происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

В объяснении водитель сообщил, что остановился спросить местоположение гостиницы, вышел из автомашины. Он не перевел рычаг коробки передач в положение паркинг, автомобиль поехал.

Водитель привлечен к ответственности по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», оштрафован на 500 рублей.

Добавим, искомая водителем гостиница находится в том же здании, на которое наехал автомобиль.