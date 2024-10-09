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Две девушки пострадали в аварии с фурой и загоревшейся легковушкой в Псковской области

Авария с возгоранием произошла на границе Псковской области и Лужского района Ленобласти. Пострадали две жительницы Ленобласти.

Фото здесь и далее: 47news

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в воскресенье, 13 октября, в 18:20 поступил сигнал об аварии на 184-м километре трассы Р-23 «Псков» в Плюсском районе региона.

По предварительным данным, 24-летняя жительница Ленобласти за рулем ZAZ Chance совершила столкновение со стоящей на обочине фурой Renault, 46-летний водитель которой в этот момент вышел из машины.

В результате столкновения легковушка загорелась, внутри помимо водителя находилась 17-летняя пассажирка, пишет 47news. Девушки госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу.