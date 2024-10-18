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Скончалась женщина, пострадавшая в смертельном ДТП с участием псковского врача

Женщина, пострадавшая в смертельном дорожно-транспортном происшествии 15 октября в Опочецком муниципальном округе, скончалась в больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, 15 октября около 9:15 у деревни Заверняйка на 15-м км автодороги Опочка - Себеж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Niva.

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В результате ДТП погибли бывший главврач опочецкой больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось и пассажирка автомобиля Nivа, женщина 1947 года рождения. Пассажирка автомобиля Nivа, женщина 1949 года рождения, а также водитель «Газели», мужчина 1986 года рождения, пострадали.