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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Скончалась женщина, пострадавшая в смертельном ДТП с участием псковского врача

23.10.2024 17:09|ПсковКомментариев: 0

Женщина, пострадавшая в смертельном дорожно-транспортном происшествии 15 октября в Опочецком муниципальном округе, скончалась в больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, 15 октября около 9:15 у деревни Заверняйка на 15-м км автодороги Опочка - Себеж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Niva.

В результате ДТП погибли бывший главврач опочецкой больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось и пассажирка автомобиля Nivа, женщина 1947 года рождения. Пассажирка автомобиля Nivа, женщина 1949 года рождения, а также водитель «Газели», мужчина 1986 года рождения, пострадали. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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